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До $21,5 тысяч за пересечение границы: на Львовщине разоблачили схему фиктивного трудоустройства мужчин

17:54, 5 июля 2025
Организаторы схемы оформляли военнообязанных водителями международных перевозок, чтобы «легализовать» их выезд за пределы Украины.
До $21,5 тысяч за пересечение границы: на Львовщине разоблачили схему фиктивного трудоустройства мужчин
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Во Львовской области будут судить преступную группу, организаторы которой занимались фиктивным трудоустройством мужчин водителями-международниками для выезда за границу. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Установлено, что обвиняемые подыскивали военнообязанных мужчин, не имевших законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, и фиктивно устраивали их на работу водителями международных перевозок.

Один из сообщников — предприниматель, имеющий лицензию на осуществление международных грузовых перевозок, — предоставлял для этого свои регистрационные данные. После подачи заявок в информационную систему «Шлях» и их утверждения участники группы изготавливали необходимый пакет документов для создания видимости законного выезда.

Граждан формально принимали на работу, допускали к «исполнению обязанностей» и обеспечивали их выезд через пункты пропуска на территории Львовской и Закарпатской областей.

Стоимость таких «услуг» составляла от 18 до 21,5 тысяч долларов с одного «клиента».

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении трёх жителей Стрыйского района Львовской области, которые, действуя в составе организованной группы, незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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