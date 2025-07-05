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До $21,5 тисячі за перетин кордону: на Львівщині викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків

17:54, 5 липня 2025
Організатори схеми оформлювали військовозобов’язаних водіями міжнародних перевезень, щоб «легалізувати» їхній виїзд за межі України.
До $21,5 тисячі за перетин кордону: на Львівщині викрили схему фіктивного працевлаштування чоловіків
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На Львівщині судитимуть злочинну групу, організатори якої займались фіктивним працевлаштуванням чоловіків водіями-міжнародниками для виїзду за кордон. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що обвинувачені підшукували військовозобов’язаних чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, та фіктивно працевлаштовували їх водіями міжнародних перевезень.

Один із спільників – підприємець, що має ліцензію на провадження діяльності з міжнародних вантажних перевезень, – надавав для цього свої реєстраційні дані. Після подання заявок до інформаційної системи «Шлях» та їх погодження, учасники групи виготовляли необхідний пакет документів для створення видимості законного виїзду.

Громадян формально приймали на роботу, допускали до «виконання обов’язків» та забезпечували їх виїзд через пункти пропуску на території Львівської та Закарпатської областей.

Ціна на такі «послуги» коливалася від 18 до 21,5 тисяч доларів з одного «клієнта».

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Стрийського району Львівщини, які, діючи у складі організованої групи, незаконно переправляли осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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