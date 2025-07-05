В Україні за 2025 рік винесено понад 2 тисячі судових рішень щодо корупції

97% судових справ закінчуються штрафами.

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За п’ять місяців 2025 року українські суди винесли 2032 рішення у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але менше, ніж до початку повномасштабної війни у 2021 році, повідомляє Опендатабот.

Після значного спаду у 2022–2023 роках, коли подання декларацій було необов’язковим через війну, кількість рішень зросла після відновлення обов’язкового декларування у 2024 році, коли було подано майже 5 тисяч декларацій, включно за попередні роки. Найактивніше корупціонерів карають суди Вінницької (182 рішення), Одеської (168), Львівської (147), Дніпропетровської (116) та Київської (115) областей.

Понад 73% рішень (1487) стосуються порушення вимог фінансового контролю, зокрема неподання або подання декларацій із помилками, що у п’ять разів більше, ніж торік. Водночас кількість рішень за хабарництво зменшилася вдвічі (347), а за порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, – на 80% (70 рішень). У 97% випадків покарання обмежується штрафами, які варіюються від 850 до 680 тисяч гривень. Лише 44 особи отримали реальні терміни ув’язнення – від 1 до 10 років.

Серед резонансних справ – штраф у 680 тисяч гривень аспіранту Київської музичної академії, який за винагороду допомагав іноземним студентам зі вступом і навчанням. Найсуворіше покарання – 10 років ув’язнення – отримав сержант на Сумщині, який привласнив і продав пристрій нічного бачення та тепловізор, отримані під звіт.

Особи, внесені до Реєстру корупціонерів, залишаються там довічно, за винятком випадків скасування судового рішення, виправдання, або участі у захисті держави під час війни. Проте Європейський суд з прав людини у справі «Ситник проти України» від 24 квітня 2025 року визнав довічне перебування в реєстрі порушенням права на приватне життя, оскільки це шкодить репутації та довірі до особи. Наразі Президент України розглядає законопроект, який обмежить перебування в реєстрі за адміністративні корупційні правопорушення до одного року.

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