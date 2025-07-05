Практика судов
  1. В Украине

В Украине за 2025 год вынесено более 2 тысяч судебных решений по коррупции

23:59, 5 июля 2025
97% судебных дел заканчиваются штрафами.
В Украине за 2025 год вынесено более 2 тысяч судебных решений по коррупции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За пять месяцев 2025 года украинские суды вынесли 2032 решения по делам о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году, сообщает Опендатабот.

После значительного спада в 2022-2023 годах, когда представление деклараций было необязательным из-за войны, количество решений выросло после восстановления обязательного декларирования в 2024 году, когда было подано почти 5 тысяч деклараций, включая за предыдущие годы. Активнее всего коррупционеров наказывают суды Винницкой (182 решения), Одесской (168), Львовской (147), Днепропетровской (116) и Киевской (115) областей.

Более 73% решений (1487) касаются нарушения требований финансового контроля, в частности непредставления или представления деклараций с ошибками, что в пять раз больше, чем в прошлом году. В то же время количество решений за взяточничество уменьшилось вдвое (347), а за нарушения, связанные с конфликтом интересов, - на 80% (70 решений). В 97% случаев наказание ограничивается штрафами, которые варьируются от 850 до 680 тысяч гривен. Лишь 44 человека получили реальные сроки заключения - от 1 до 10 лет.

Среди резонансных дел - штраф в 680 тысяч гривен аспиранту Киевской музыкальной академии, который за вознаграждение помогал иностранным студентам с поступлением и обучением. Самое строгое наказание - 10 лет заключения - получил сержант на Сумщине, который присвоил и продал устройство ночного видения и тепловизор, полученные под отчет.

Лица, внесенные в Реестр коррупционеров, остаются там пожизненно, за исключением случаев отмены судебного решения, оправдания, или участия в защите государства во время войны. Однако Европейский суд по правам человека по делу «Сытник против Украины» от 24 апреля 2025 года признал пожизненное пребывание в реестре нарушением права на частную жизнь, поскольку это вредит репутации и доверию к личности. Сейчас Президент Украины рассматривает законопроект, который ограничит пребывание в реестре за административные коррупционные правонарушения до одного года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.

Положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК – Верховный Суд

КУС ВС указал, что положения Уголовного кодекса, запрещающие применение закона об уголовной ответственности по аналогии, касаются не всех норм УК, а лишь тех, которые устанавливают противоправность и наказуемость деяний, тогда как нормы ст. 72 УК по своей сути являются регулятивными.

Нардепы сделали шаг к раскрытию налоговой данных с банковских счетов граждан – рекомендовали законопроект

Комитет Даниила Гетманцева рекомендовал законопроект о ведении Налоговой реестра банковских счетов и сейфов всех граждан.

Галина Третьякова анонсировала законопроект об отмене «пенсионных привилегий» военным, не участвовавшим в боевых действиях

«Есть несправедливость – военные, которые не задействовались в боевых действиях, тоже имеют привилегии, в отличие от военных, которые являются УБД – это тема следующих законов» – Галина Третьякова.

МВФ требует от Украины быстро принять закон, который предусматривает до 23% налогов с продажи гражданами товаров через онлайн-платформы

МВФ указал, что Украина должна быстро принять законопроект, который предусматривает налогообложение и раскрытие банковской тайны в отношении движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова