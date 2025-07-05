В Украине за 2025 год вынесено более 2 тысяч судебных решений по коррупции

97% судебных дел заканчиваются штрафами.

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За пять месяцев 2025 года украинские суды вынесли 2032 решения по делам о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году, сообщает Опендатабот.

После значительного спада в 2022-2023 годах, когда представление деклараций было необязательным из-за войны, количество решений выросло после восстановления обязательного декларирования в 2024 году, когда было подано почти 5 тысяч деклараций, включая за предыдущие годы. Активнее всего коррупционеров наказывают суды Винницкой (182 решения), Одесской (168), Львовской (147), Днепропетровской (116) и Киевской (115) областей.

Более 73% решений (1487) касаются нарушения требований финансового контроля, в частности непредставления или представления деклараций с ошибками, что в пять раз больше, чем в прошлом году. В то же время количество решений за взяточничество уменьшилось вдвое (347), а за нарушения, связанные с конфликтом интересов, - на 80% (70 решений). В 97% случаев наказание ограничивается штрафами, которые варьируются от 850 до 680 тысяч гривен. Лишь 44 человека получили реальные сроки заключения - от 1 до 10 лет.

Среди резонансных дел - штраф в 680 тысяч гривен аспиранту Киевской музыкальной академии, который за вознаграждение помогал иностранным студентам с поступлением и обучением. Самое строгое наказание - 10 лет заключения - получил сержант на Сумщине, который присвоил и продал устройство ночного видения и тепловизор, полученные под отчет.

Лица, внесенные в Реестр коррупционеров, остаются там пожизненно, за исключением случаев отмены судебного решения, оправдания, или участия в защите государства во время войны. Однако Европейский суд по правам человека по делу «Сытник против Украины» от 24 апреля 2025 года признал пожизненное пребывание в реестре нарушением права на частную жизнь, поскольку это вредит репутации и доверию к личности. Сейчас Президент Украины рассматривает законопроект, который ограничит пребывание в реестре за административные коррупционные правонарушения до одного года.

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