В Париже впервые за столетие разрешили купаться в реке Сена

Париж открыл реку для купальщиков впервые с 1923-го.

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В Париже официально разрешили купаться в реке Сена, отменив запрет, действовавший с 1923 года из-за загрязнения воды, сообщило агентство BFMTV.

Первые десятки пловцов вошли в воду в 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву) на морской базе Брас-Мари в историческом центре города, а также в районах Гренель и Берси. По их отзывам, вода в Сене была «очень теплой». Для удобства обустроены раздевалки, душевые и пляжная мебель, а зоны купания могут вместить от 150 до 300 человек одновременно.

Запрет на купание в Сене был введен 102 года назад из-за высокого уровня бактериального загрязнения, в частности фекальных бактерий и тяжелых металлов, а также из-за опасности от судоходства. Несмотря на попытки отменить ограничения, в частности обещание мэра Жака Ширака в 1988 году, река оставалась опасной для здоровья. Лишь после масштабной программы очистки стоимостью 1,4 миллиарда евро, проведенной перед Олимпиадой-2024, которая включала модернизацию канализации, фильтрацию стоков и строительство дождевых резервуаров, уровень бактерий в Сене достиг безопасных норм. Это позволило провести олимпийские заплывы и открыть реку для купания граждан.

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