У Парижі вперше за століття дозволили купатися в річці Сена

Париж відкрив річку для купальників уперше з 1923-го.

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У Парижі з офіційно дозволили купатися в річці Сена, скасувавши заборону, що діяла з 1923 року через забруднення води, повідомило агентство BFMTV.

Перші десятки плавців увійшли у воду о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом) на морській базі Брас-Марі в історичному центрі міста, а також у районах Гренель і Берсі. За їхніми відгуками, вода в Сені була «дуже теплою». Для зручності облаштовано роздягальні, душові та пляжні меблі, а зони купання можуть вмістити від 150 до 300 осіб одночасно.

Заборона на купання в Сені була введена 102 роки тому через високий рівень бактеріального забруднення, зокрема фекальних бактерій і важких металів, а також через небезпеку від судноплавства. Незважаючи на спроби скасувати обмеження, зокрема обіцянку мера Жака Ширака в 1988 році, річка залишалася небезпечною для здоров’я. Лише після масштабної програми очищення вартістю 1,4 мільярда євро, проведеної перед Олімпіадою-2024, яка включала модернізацію каналізації, фільтрацію стоків і будівництво дощових резервуарів, рівень бактерій у Сені досяг безпечних норм. Це дозволило провести олімпійські запливи та відкрити річку для купання громадян.

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