Дипломатичний чи службовий паспорт України — кому та для чого надають

Такі документи оформлюють для офіційних закордонних поїздок посадовців, дипломатів та членів їхніх сімей.

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Дипломатичні та службові паспорти України, так само як і звичайний закордонний паспорт, посвідчують особу, громадянство і надають право на перетин державного кордону. Але ці документи призначені не для простих подорожей, а для офіційних поїздок посадовців за кордон.

Хто має право на такі документи та чим вони відрізняються від звичайних закордонних паспортів — розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Чим вони відрізняються від паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформляються Міністерством закордонних справ України.

Мають відмітку про посаду чи пост.

Термін дії — до 5 років.

Кому видають дипломатичний паспорт

На час перебування на посаді:

Президенту України

Голові Верховної Ради України

Премʼєр-міністру України

Міністру закордонних справ України.

А також їхнім дружині/чоловіку.

На час відрядження за кордон дипломатичним працівникам, направленим:

у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України

на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України

працівникам інших органів державної влади, тимчасово відрядженим на роботу на штатні дипломатичні посади.

А також іншому з подружжя, дітям та членам сімʼї під опікою або піклуванням.

Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом за кордоном.

На строк виїзду у службове відрядження за кордон:

іншим дипломатичним працівникам

дипломатичним курʼєрам України

народним депутатам України

членам Кабінету Міністрів України

Головам Конституційного Суду України та Верховного Суду України

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України

Главі Офісу Президента України

главам і членам делегацій України на міжнародні переговори.

На строк перебування у довготерміновому відрядженні за кордоном:

адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби

працівникам обслуговуючого

персоналу.

А також другому з подружжя, дітям та іншим членам сімʼї. Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом з ними за кордоном.

На строк виїзду у службове відрядження за кордон:

керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам

заступникам міністрів

омбудсмену

суддям Конституційного суду України та Верховного Суду

керівникам та їх заступникам Національного банку України, Генеральної прокуратури України, НАБУ, Генштабу ЗСУ, СБУ

главам та членам делегацій на міжнародні переговори

іншим посадовцям відповідно до Указу Президента «Про дипломатичний та службовий паспорти України».

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