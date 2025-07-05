Дипломатичний чи службовий паспорт України — кому та для чого надають

Дипломатичні та службові паспорти України, так само як і звичайний закордонний паспорт, посвідчують особу, громадянство і надають право на перетин державного кордону. Але ці документи призначені не для простих подорожей, а для офіційних поїздок посадовців за кордон.
Хто має право на такі документи та чим вони відрізняються від звичайних закордонних паспортів — розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Чим вони відрізняються від паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Оформляються Міністерством закордонних справ України.
Мають відмітку про посаду чи пост.
Термін дії — до 5 років.
Кому видають дипломатичний паспорт
На час перебування на посаді:
А також їхнім дружині/чоловіку.
На час відрядження за кордон дипломатичним працівникам, направленим:
А також іншому з подружжя, дітям та членам сімʼї під опікою або піклуванням.
Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом за кордоном.
На строк виїзду у службове відрядження за кордон:
На строк перебування у довготерміновому відрядженні за кордоном:
А також другому з подружжя, дітям та іншим членам сімʼї. Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом з ними за кордоном.
На строк виїзду у службове відрядження за кордон:
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