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Дипломатичний чи службовий паспорт України — кому та для чого надають

18:31, 5 липня 2025
Такі документи оформлюють для офіційних закордонних поїздок посадовців, дипломатів та членів їхніх сімей.
Дипломатичний чи службовий паспорт України — кому та для чого надають
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Дипломатичні та службові паспорти України, так само як і звичайний закордонний паспорт, посвідчують особу, громадянство і надають право на перетин державного кордону. Але ці документи призначені не для простих подорожей, а для офіційних поїздок посадовців за кордон.

Хто має право на такі документи та чим вони відрізняються від звичайних закордонних паспортів — розповіли у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Чим вони відрізняються від паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформляються Міністерством закордонних справ України.

Мають відмітку про посаду чи пост.

Термін дії — до 5 років.

Кому видають дипломатичний паспорт

На час перебування на посаді:

  • Президенту України
  • Голові Верховної Ради України
  • Премʼєр-міністру України
  • Міністру закордонних справ України.

А також їхнім дружині/чоловіку.

На час відрядження за кордон дипломатичним працівникам, направленим:

  • у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України
  • на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України
  • працівникам інших органів державної влади, тимчасово відрядженим на роботу на штатні дипломатичні посади.

А також іншому з подружжя, дітям та членам сімʼї під опікою або піклуванням.

Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом за кордоном.

На строк виїзду у службове відрядження за кордон:

  • іншим дипломатичним працівникам
  • дипломатичним курʼєрам України
  • народним депутатам України
  • членам Кабінету Міністрів України
  • Головам Конституційного Суду України та Верховного Суду України
  • Секретареві Ради національної безпеки і оборони України
  • Главі Офісу Президента України
  • главам і членам делегацій України на міжнародні переговори.

На строк перебування у довготерміновому відрядженні за кордоном:

  • адміністративно-технічним працівникам дипломатичної служби
  • працівникам обслуговуючого
  • персоналу.

А також другому з подружжя, дітям та іншим членам сімʼї. Якщо вони відряджені з такими працівниками та проживають разом з ними за кордоном.

На строк виїзду у службове відрядження за кордон:

  • керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам
  • заступникам міністрів
  • омбудсмену
  • суддям Конституційного суду України та Верховного Суду
  • керівникам та їх заступникам Національного банку України, Генеральної прокуратури України, НАБУ, Генштабу ЗСУ, СБУ
  • главам та членам делегацій на міжнародні переговори
  • іншим посадовцям відповідно до Указу Президента «Про дипломатичний та службовий паспорти України».

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