Поліція Києва розслідує обмеження доступу до укриття в Голосіївському районі

В Голосіївському районі мешканці заблокували доступ до бомбосховища.

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Поліція Києва розпочала перевірку інформації про обмеження доступу до укриття в одному з будинків Голосіївського району, повідомила пресслужба столичної поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили повідомлення, що мешканці будинку частково заблокували доступ до укриття, через що інші жителі не можуть повноцінно використовувати його під час повітряних тривог. Наразі на місці події працюють співробітники поліції та слідчо-оперативна група, які встановлюють усі обставини інциденту.

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