Полиция Киева расследует ограничение доступа к укрытию в Голосеевском районе

В Голосеевском районе жители заблокировали доступ к бомбоубежищу.

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Полиция Киева начала проверку информации об ограничении доступа к укрытию в одном из домов Голосеевского района, сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили сообщение, что жители дома частично заблокировали доступ к укрытию, из-за чего другие жители не могут полноценно использовать его во время воздушных тревог. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

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