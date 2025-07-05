В Украине рассматривают введение четырехдневной рабочей недели – Гетманцев

Украинцам могут разрешить работать 4 дня в неделю по соглашению сторон.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут разрешить четырехдневную рабочую неделю как опцию для работников и работодателей, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, возможны два варианта: сохранение 40-часовой рабочей недели, но распределенной на четыре дня, или гибкая договоренность между работником и работодателем на других условиях. «В качестве эксперимента такое бы поддержал, я не знаю, точно, наверное, на период войны это нельзя делать обязательным. Все же работодатель должен вместе с трудовым коллективом этот вопрос решать. Но сделать это опционно и дать такую возможность, возможность, чтобы работодатель и работник смогли договориться о таком способе и таком режиме работы, я бы на это пошел», - отметил Гетманцев.

Он добавил, что четырехдневная рабочая неделя уже действует в Бельгии, Ирландии и обсуждается в других европейских странах. Польша, по его словам, не является пионером в этом вопросе. Гетманцев считает, что даже в военное время Украина готова к такому эксперименту, если бизнес и работники поддержат инициативу. «Я думаю, что мы могли бы это воспринять даже в военное время, если опять же будет на это воля бизнеса и людей вместе. Я думаю, что достаточно уже взрослые для того, чтобы они могли бы это решить самостоятельно», - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.