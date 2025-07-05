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В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для работающих украинцев — что известно

19:09, 5 июля 2025
С октября сумма ежемесячного взноса для работающих украинцев вырастет до 244 евро.
В Нидерландах вдвое увеличится взнос за проживание для работающих украинцев — что известно
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С 1 октября украинцы, которые работают и проживают в муниципальных центрах временного размещения в Нидерландах, будут платить в два раза более высокий собственный взнос за проживание. Такое решение приняла министр по делам миграции Марьетт Кейзер, чтобы сократить разницу между беженцами из Украины и другими категориями соискателей убежища. Об этом сообщает издание NOS.

Сколько придется платить

В настоящее время работающие украинцы платят за проживание 105 евро в месяц. С октября эта сумма увеличится до 244,22 евро. По словам Кейзер, эти средства направляются на покрытие расходов, связанных с содержанием приютов: оплата газа, воды, электричества.

Также украинцы, проживающие в локациях с организованным питанием, дополнительно будут платить 252,18 евро в месяц за питание. Таким образом, семья из двух взрослых может тратить на проживание до 992,80 евро ежемесячно.

Возможен индивидуальный подход

В случаях, когда семья или отдельный человек не сможет справиться с такими расходами, муниципальные власти смогут применять индивидуальный подход и уменьшать сумму взноса.

В то же время правительство подчеркивает: даже после повышения взносов работа для украинцев останется выгоднее, чем существование только за счет социальной помощи. Это положение закреплено в «Положении о приеме перемещенных лиц из Украины», чтобы стимулировать официальное трудоустройство.

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беженец Нидерланды

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