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У Нідерландах вдвічі зросте внесок за проживання для працюючих українців — що відомо

19:09, 5 липня 2025
З жовтня сума щомісячного внеску для працюючих українців зросте до 244 євро.
У Нідерландах вдвічі зросте внесок за проживання для працюючих українців — що відомо
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З 1 жовтня українці, які працюють та проживають у муніципальних центрах тимчасового розміщення у Нідерландах, сплачуватимуть удвічі вищий власний внесок за проживання. Таке рішення ухвалила міністерка у справах міграції Марієтт Кейзер, щоб зменшити різницю між біженцями з України та іншими категоріями шукачів притулку. Про це повідомляє видання NOS.

Скільки доведеться платити

Наразі працюючі українці  платять за проживання 105 євро на місяць. З жовтня ця сума зросте до 244,22 євро. За словами Кейзер, ці кошти спрямовуються на покриття витрат, пов'язаних із утриманням притулків: оплата газу, води, електрики.

Також українці, які мешкають у локаціях із організованим харчуванням, додатково сплачуватимуть 252,18 євро на місяць за харчування. Таким чином, сім'я з двох дорослих осіб може витрачати на проживання до 992,80 євро щомісяця.

Індивідуальний підхід можливий

У випадках, коли сім'я або окрема особа не зможе впоратися з такими витратами, муніципалітети зможуть застосовувати індивідуальний підхід і зменшувати суму внеску.

Водночас уряд підкреслює: навіть після підвищення внесків, працювати для українців залишатиметься вигідніше, ніж жити лише за рахунок соціальної допомоги. Це положення закріплене у «Положенні про прийом переміщених осіб з України», аби стимулювати офіційне працевлаштування.

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біженець Нідерланди

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