У Парижі вперше за понад 100 років дозволили купатися в Сені

Люди змогли вперше поплавати у річці з 1923 року.

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5 липня річка Сена в Парижі знову відкрилася для купання вперше з 1923 року. Про це повідомляє France24.

Вже з самого ранку – до офіційного відкриття о 8:00 – десятки охочих зібралися біля зони купання Bras Marie в центрі міста. Люди різного віку в плавальних шапочках і з окулярами з нетерпінням чекали можливості зануритися у воду.

«Думала, буде крижана вода, але насправді все чудово», — розповіла 51-річна Карін, санітарка з передмістя Парижа, яка однією з перших пірнула у Сену.

Усього цього літа у Парижі працюватимуть три зони для купання, зокрема одна зовсім поруч із Ейфелевою вежею. Кожна локація обладнана роздягальнями, душовими та пляжними меблями, вміщує від 150 до 300 осіб, і працює під наглядом рятувальників у жовтих футболках.

Відкриття Сени для купання стало можливим завдяки Олімпіаді 2024 року в Парижі – саме для змагань плавців і тріатлоністів її води спеціально очистили.

Президент Франції Еммануель Макрон також прокоментував подію: «Один із моїх попередників, Жак Ширак, ще у 1988 році мріяв повернути купання в Сені. Сьогодні ми втілили цю мрію завдяки спільним зусиллям. Це — гордість для Франції».

Влада Парижа стверджує, що нині якість води — «виняткова». Як зазначив префект регіону Іль-де-Франс Марк Гійом, рівень бактерій E.coli та ентерококів набагато нижчий за встановлені норми — в окремих випадках у 10-25 разів.

Втім, чиновники наголошують: Сена — це не басейн. Її середня глибина — 3,5 метри, течія сильна, рух човнів активний. Щоб убезпечити людей, запровадили тест на плавання перед самостійним допуском до води. А тим, хто порушить правила й запливе у заборонених місцях, загрожує штраф.

Також передбачено щоденний моніторинг якості води. У разі дощів купання буде заборонено, оскільки стара каналізаційна система Парижа в таку погоду може скидати дощові та стічні води у річку.

Зони купання у Сені працюватимуть щодня до 31 серпня, за умови сприятливої погоди. Вхід для всіх охочих — безкоштовний.

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