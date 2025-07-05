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Латвія передала Україні бронетранспортери

22:00, 5 липня 2025
Латвія озброїла ЗСУ сучасними Patria 6x6.
Латвія передала Україні бронетранспортери
Фото: mod.gov.ua
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Латвія надала Збройним Силам України партію сучасних бронетранспортерів Patria 6x6 у межах нового пакету військової допомоги, повідомило Міністерство оборони України за підсумками зустрічі заступника міністра оборони Валерія Чуркіна з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Під час візиту Чуркін обговорив із Спрудсом питання посилення оборонних спроможностей України. Заступник міністра висловив подяку уряду та народу Латвії за непохитну підтримку та передачу бронетранспортерів Patria 6x6, які серійно виробляються з 2021 року в межах спільної програми Фінляндії, Естонії та Латвії. «Ця допомога та чітка позиція Латвії є надзвичайно цінними для України в нашій боротьбі», – наголосив Чуркін.

Окрім бронетранспортерів, пакет містить інше озброєння та засоби, які зміцнять українську армію, хоча деталі не розголошуються. Українська делегація також провела зустрічі з представниками урядових структур і провідними виробниками озброєння країн-партнерів, обговоривши поглиблення співпраці, технологічний обмін і посилення оборонних можливостей.

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ЗСУ війна Латвія оборона

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