Латвия передала Украине бронетранспортеры

Латвия вооружила ВСУ современными Patria 6x6.

Фото: mod.gov.ua

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Латвия предоставила Вооруженным Силам Украины партию современных бронетранспортеров Patria 6x6 в рамках нового пакета военной помощи, сообщило Министерство обороны Украины по итогам встречи заместителя министра обороны Валерия Чуркина с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Во время визита Чуркин обсудил со Спрудсом вопросы усиления оборонных возможностей Украины. Заместитель министра выразил благодарность правительству и народу Латвии за непоколебимую поддержку и передачу бронетранспортеров Patria 6x6, которые серийно производятся с 2021 года в рамках совместной программы Финляндии, Эстонии и Латвии. «Эта помощь и четкая позиция Латвии являются чрезвычайно ценными для Украины в нашей борьбе», - подчеркнул Чуркин.

Кроме бронетранспортеров, пакет содержит другое вооружение и средства, которые укрепят украинскую армию, хотя детали не разглашаются. Украинская делегация также провела встречи с представителями правительственных структур и ведущими производителями вооружения стран-партнеров, обсудив углубление сотрудничества, технологический обмен и усиление оборонных возможностей.

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