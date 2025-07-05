В Украине вдвое повысят минимальную зарплату строителям

Строителям гарантировали минимум 12 тысяч гривен.

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В Бородянке подписано новое Отраслевое соглашение между Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины и Министерством развития общин и территорий, которое предусматривает повышение минимальной зарплаты строителей вдвое, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Документ, который будет действовать в 2025-2027 годах, является обязательным для предприятий, учреждений и организаций в сфере строительства и производства стройматериалов. На его основе должны быть заключены или обновлены коллективные договоры. Согласно договору, минимальная тарифная ставка для работников составляет 401% прожиточного минимума, то есть 12 142 гривны, по сравнению с предыдущим уровнем в 231% (6995 гривен).

Соглашение также регулирует вопросы безопасности труда, квалификационных требований, организации производства, правовой защиты работников, легализации занятости, профессионального обучения и контроля за выполнением договорных обязательств. В разработке документа принимали участие представители министерства, профсоюзов, подрядчиков, производителей стройматериалов, отраслевых объединений, эксперты и ученые.

«Строительная отрасль сегодня является одной из ключевых в процессе восстановления. Она определяет темпы, масштабы и качество работ, которые происходят по всей стране. И сегодня важно закладывать не только инфраструктурную основу, но и справедливые правила для тех, кто работает на площадках», - отметил Кулеба. Он подчеркнул символичность подписания соглашения в Бородянке, которая стала примером несокрушимости и восстановления.

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