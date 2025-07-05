В Запорожье будут судить экс-правоохранителя, который застрелил коллегу и пытался выдать преступление за самоубийство

Экс-правоохранитель из Запорожья предстанет перед судом за убийство коллеги и попытку скрыть преступление.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя, который застрелил своего коллегу в Запорожье и пытался выдать преступление за самоубийство или несчастный случай, сообщила пресс-служба ГБР. Обвинительный акт передан в суд.

По данным следствия, оба мужчины служили в одном правоохранительном органе и вместе арендовали квартиру в Запорожье после переезда из Пологовского района из-за войны. 16 февраля 2025 года между ними возник конфликт, во время которого один из правоохранителей застрелил другого из табельного оружия. Только вечером того дня подозреваемый позвонил на линию «102», утверждая, что его коллега якобы совершил самоубийство.

Чтобы скрыть преступление, мужчина использовал телефон погибшего, перемещался по городу, имитируя его активность, тщательно убрал квартиру, уничтожив следы с помощью профессиональных навыков, и сначала пытался спрятать тело, завернув его в ковер. Впоследствии он изменил план и попытался инсценировать самоубийство.

Доказательства, собранные ГБР, результаты экспертиз, допросы на полиграфе и следственные эксперименты полностью опровергли версию подозреваемого. Его задержали на месте совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а подозреваемого уволили из правоохранительного органа.

Экс-правоохранителю инкриминируют умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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