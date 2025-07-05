Во Львове разоблачили схему содействия дезертирству – трем мужчинам сообщено о подозрении

За 7 тысяч жители Ровно помогали военным убегать от военной службы.

Фото: Львовская областная прокуратура

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Прокуратура сообщила о подозрении трем жителям Ровно за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые организовали преступную схему, направленную на содействие самовольному оставлению военнослужащими их частей во время военного положения. За денежное вознаграждение, которое составляло от 7 тысяч долларов США за человека, они помогали военным бежать из мест несения службы. Фигуранты забирали «клиентов» на автомобиле по предоставленным геолокационным данным и доставляли их домой для сокрытия.

Кроме того, подозреваемые организовывали фиктивное лечение в медицинских учреждениях, обеспечивая выдачу поддельных документов о якобы имеющихся заболеваниях, что позволяло уклоняться от военной службы. Следствие задокументировало более 40 эпизодов такой деятельности, к которой были привлечены врачи и лица начальствующего состава воинских частей.

Все трое подозреваемых задержаны в соответствии со ст. 615 УПК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других причастных к схеме лиц.

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