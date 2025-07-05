Браконьер из Черниговщины убил лося из Красной книги — теперь будет отвечать перед судом

Мужчина во время действия военного положения ночью охотился на европейского лося с помощью карабина с ночным прицелом.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Черниговской области будут судить браконьера, который незаконно убил лося. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в начале июня 2025 года местный житель, используя охотничий карабин иностранного производства, оснащенный оптическим прицелом с функцией ночного видения и прибором для бесшумной стрельбы, в темное время суток на территории Сребнянской территориальной громады застрелил европейского лося, вид которого занесен в Красную книгу Украины.

При этом в период действия военного положения охота на территории Черниговской области запрещена.

Во время досудебного расследования собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого к совершению инкриминируемого преступления.

Постановлением суда на продукцию охоты — тушу незаконно добытого лося, оружие и другие предметы, использованные как орудия совершения уголовного правонарушения, а также на автомобиль мужчины наложен арест.

Обвиняемый признал свою вину в совершенном и добровольно возместил Сребнянскому поселковому совету ущерб в размере 130 тыс. грн, нанесенный окружающей среде незаконной охотой.

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