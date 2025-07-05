Браконьєр із Чернігівщини вбив лося з Червоної книги — тепер відповідатиме перед судом

На Чернігівщині судитимуть браконьєра, який незаконно вполював лося. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Встановлено, що на початку червня 2025 року місцевий житель, використовуючи мисливський карабін іноземного виробництва, обладнаний оптичним прицілом з функцією нічного бачення та приладом для безшумної стрільби, в темну пору доби вполював на території Срібнянської територіальної громади лося європейського, вид якого занесений до Червоної книги України.
При цьому, у період дії воєнного стану полювання на території Чернігівської області заборонене.
Під час досудового розслідування зібрано беззаперечні докази причетності обвинуваченого до вчинення інкримінованого злочину.
Ухвалою суду на продукцію полювання – тушу незаконно добутого лося, зброю та інші предмети, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також на автомобіль чоловіка накладено арешт.
Обвинувачений визнав свою вину у вчиненому та добровільно відшкодував Срібнянській селищній раді збитки у розмірі 130 тис грн, завдані довкіллю незаконним полюванням.
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