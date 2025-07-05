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Браконьєр із Чернігівщини вбив лося з Червоної книги — тепер відповідатиме перед судом

15:46, 5 липня 2025
Чоловік під час дії воєнного стану вночі вполював європейського лося за допомогою карабіна з нічним прицілом.
Браконьєр із Чернігівщини вбив лося з Червоної книги — тепер відповідатиме перед судом
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Чернігівщині судитимуть браконьєра, який незаконно вполював лося. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що на початку червня 2025 року місцевий житель, використовуючи мисливський карабін іноземного виробництва, обладнаний оптичним прицілом з функцією нічного бачення та приладом для безшумної стрільби, в темну пору доби вполював на території Срібнянської територіальної громади лося європейського, вид якого занесений до Червоної книги України.

При цьому, у період дії воєнного стану полювання на території Чернігівської області заборонене.

Під час досудового розслідування зібрано беззаперечні докази причетності обвинуваченого до вчинення інкримінованого злочину.

Ухвалою суду на продукцію полювання – тушу незаконно добутого лося, зброю та інші предмети, які використовувались як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також на автомобіль чоловіка накладено арешт.

Обвинувачений визнав свою вину у вчиненому та добровільно відшкодував Срібнянській селищній раді збитки у розмірі 130 тис грн, завдані довкіллю незаконним полюванням.

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Чернігів тварини

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