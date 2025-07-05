Засіяв чужу землю соєю: мешканця Прикарпаття судитимуть за самовільне зайняття земельної ділянки

Чоловік без правовстановлюючих документів самовільно зайняв понад 4,7 га землі громади та завдав збитків на понад 269 тисяч гривень.

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На Івано-Франківщині судитимуть чоловіка за самовільне зайняття земельної ділянки площею понад 4,7 га. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що у квітні 2025 року обвинувачений умисно, з корисливих мотивів, без будь-яких правовстановлюючих документів, самовільно зайняв земельну ділянку площею 4,7 га. Йдеться про ділянку, яка належить до земель запасу Городенківської міської територіальної громади.

Чоловік використав вказану ділянку для посіву сільськогосподарської культури — сої.

Внаслідок незаконного використання ділянки завдано матеріальну шкоду громаді на понад 269 000 гривень. Під час досудового розслідування він звільнив ділянку.

Обвинувальний акт розглядатиме Городенківський районний суд.

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