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Прийняли працівника — повідомте податкову: що потрібно знати роботодавцю

15:10, 5 липня 2025
Стало відомо, що робити після укладення трудового договору.
Прийняли працівника — повідомте податкову: що потрібно знати роботодавцю
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Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що легальні трудові відносини – запорука соціальних гарантій для найманого працівника.

Після оформлення трудового договору з найманим працівником роботодавцю необхідно повідомити Державну податкову службу України про прийняття такого працівника на роботу.

Повідомлення подається до початку роботи працівника за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (зі змінами). 

Це здійснює роботодавець, уповноважена ним особа або фізична особа за місцем їхнього обліку як платників єдиного внеску.

Повідомлення можна подати в електронній або паперовій (якщо не більше п’яти працівників) формі.

Надану інформацію вносять до реєстру застрахованих осіб.

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податкова ДПС трудові відносини

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