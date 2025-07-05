Приняли работника — сообщите налоговую: что нужно знать работодателю

Стало известно, что делать после заключения трудового договора.

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Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области напоминает, что легальные трудовые отношения — залог социальных гарантий для наемного работника.

После заключения трудового договора с наемным работником работодатель обязан уведомить Государственную налоговую службу Украины о приеме такого работника на работу.

Уведомление подается до начала работы сотрудника по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 года № 413 (с изменениями).

Это делает работодатель, уполномоченное им лицо или физическое лицо по месту их учета как плательщиков единого взноса.

Уведомление можно подать в электронной или бумажной форме (если работников не более пяти).

Предоставленная информация вносится в реестр застрахованных лиц.

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