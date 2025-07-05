В Киеве пьяный мужчина решил «воспитать» подростков, выстрелив в них из травматического пистолета

45-летний киевлянин в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу у остановки общественного транспорта.

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В Киеве задержали мужчину, который «сделал замечание» группе несовершеннолетних, выстрелив в них из травматического пистолета. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает столичная полиция.

Сообщение о стрельбе на улице Братства Тарасовцев поступило в Дарницкое управление полиции от прохожих вечером. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипажи патрульной полиции.

Правоохранители установили, что 45-летний местный житель, находясь возле автобусной остановки в состоянии алкогольного опьянения, вступил в ссору с группой несовершеннолетних, проходивших мимо.

Во время конфликта мужчина достал из сумки травматический пистолет, направил в сторону толпы и произвел выстрел. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал.

Следователи задержали нарушителя и изъяли оружие.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершённое с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Киевлянину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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