У Києві п’яний чоловік вирішив «виховати» підлітків, вистреливши у них з травматичного пістолету

45-річний киянин у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину біля зупинки громадського транспорту.

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У Києві затримали чоловіка, який «зробив зауваження» групі неповнолітніх, вистреливши у них з травматичного пістолету. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє столична поліція.

Повідомлення про стрільбу на вулиці Братства Тарасівців надійшло до Дарницького управління поліції від перехожих ввечері. На місце події прибула слідчо-оперативна група та екіпажи патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що 45-річний місцевий мешканець, перебуваючи біля автобусної зупинки в стані алкогольного сп`яніння, вступив у словесну перепалку з групою неповнолітніх, які проходили поряд.

Під час конфлікту чоловік вийняв із сумки травматичний пістолет, направив в бік натовпу та здійснив постріл. На щастя ніхто з учасників події не постраждав.

Слідчі затримали порушника та вилучили зброю.

Затриманому повідомлено про підозру за ч.4 ст. 296 ККУ - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Киянину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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