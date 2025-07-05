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На Хмельниччині чоловік отримував пенсію за померлого — його засуджено за шахрайство

14:32, 5 липня 2025
Чоловік підробив довіреність від імені померлого знайомого та впродовж пів року незаконно отримував його пенсію, заволодівши майже 37 тисячами гривень.
На Хмельниччині чоловік отримував пенсію за померлого — його засуджено за шахрайство
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На Хмельниччині чоловіка, який отримував пенсію за померлого, засуджено за шахрайство. Про повідомляє обласна прокуратура.

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Хмельницького в суді доведено вину 63-річного хмельничанина за фактами шахрайства, підроблення офіційного документа та його використання (ч. 1 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Йому призначено покарання у виді двох з половиною років пробаційного нагляду.

Чоловік поховав свого знайомого, який помер у лікарні.

Проте в органи реєстрації актів цивільного стану про смерть він не повідомив, а підробив довіреність від імені померлого та отримував за нього пенсію.

З вересня минулого року по лютий цього року таким чином він заволодів майже 37 тисяч гривень.

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