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На Полтавщині викрили двох жінок, які зливали локації ТЦК

14:14, 5 липня 2025
У Лубнах викрили двох адміністраторок Viber-спільноти, які публікували локації проведення мобілізаційних заходів.
На Полтавщині викрили двох жінок, які зливали локації ТЦК
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Полтавська обласна прокуратура повідомила про припинення діяльності двох мешканок міста Лубни, які у Viber-спільноті поширювали інформацію про місця перебування працівників Лубенських районних ТЦК та СП, а також відділу поліції, повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, восени 2024 року дві жінки створили та адміністрували Viber-спільноту, де публікували відомості про локації проведення мобілізаційних заходів. Вони особисто фіксували ці місця на свої телефони та ділилися інформацією в месенджері, надаючи доступ іншим користувачам для поширення подібного контенту. Ці дані використовувалися особами, які намагалися уникнути призову.

Правоохоронці припинили протиправну діяльність у квітні 2025 року. Дії жінок кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Одну з адміністраторок уже притягнуто до кримінальної відповідальності, а судовий розгляд щодо іншої триває.

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прокуратура Полтава підозрюваний ТЦК

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