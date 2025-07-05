Фінська авіакомпанія Finnair скасовує близько 100 рейсів через страйк працівників

Скасування авіарейсів зачепило 7200 пасажирів.

Фото: cfts.org.ua

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Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про скасування приблизно 100 рейсів у понеділок через страйк працівників аеропорту Гельсінкі, повідомила пресслужба перевізника.

За інформацією Finnair, страйк, організований профспілкою IAU, серйозно порушить роботу критично важливих наземних служб аеропорту Гельсінкі, які необхідні для виконання польотів. «Акції протесту вплинуть на всі наземні послуги, що призведе до скасування значної кількості рейсів», – зазначили в компанії.

Скасування торкнеться близько 7200 пасажирів, яким Finnair запропонує альтернативні маршрути або безкоштовну зміну дати подорожі. Перевізник також попередив про ще чотири заплановані страйки працівників аеропорту, але їхній вплив на графік польотів наразі оцінити складно.

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