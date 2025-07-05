Финская авиакомпания Finnair отменяет около 100 рейсов из-за забастовки работников

Отмена авиарейсов затронула 7200 пассажиров.

Фото: cfts.org.ua

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Финская авиакомпания Finnair объявила об отмене примерно 100 рейсов в понедельник из-за забастовки работников аэропорта Хельсинки, сообщила пресс-служба перевозчика.

По информации Finnair, забастовка, организованная профсоюзом IAU, серьезно нарушит работу критически важных наземных служб аэропорта Хельсинки, которые необходимы для выполнения полетов. «Акции протеста повлияют на все наземные услуги, что приведет к отмене значительного количества рейсов», - отметили в компании.

Отмена коснется около 7200 пассажиров, которым Finnair предложит альтернативные маршруты или бесплатное изменение даты путешествия. Перевозчик также предупредил о еще четырех запланированных забастовках работников аэропорта, но их влияние на график полетов пока оценить сложно.

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