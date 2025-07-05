Россия атаковала более 1600 медицинских объектов в Украине – Виктор Ляшко

230 корпусов больниц уничтожено безвозвратно.

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Российские войска совершили более 1600 атак на объекты здравоохранения в Украине, из которых 230 корпусов медицинских учреждений разрушены настолько, что их невозможно восстановить, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в телеэфире.

«Мы имеем уже более 1600 атак на объекты здравоохранения. Объектом мы называем один корпус больницы, не юридическое лицо. 230 объектов так разрушены, что мы их уже не восстановим. Нужно новое строительство. И это только то, что подконтрольно сейчас правительству Украины. Что на оккупированных территории, мы пока не владеем», - отметил Ляшко.

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