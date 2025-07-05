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BlackRock приостановила привлечение инвесторов в фонд восстановления Украины из-за неопределенности Трампа

12:44, 5 июля 2025
Фонд развития Украины должен был собрать не менее $500 млн для Украины от стран, банков развития и грантодателей и $2 млрд от частных инвесторов.
BlackRock приостановила привлечение инвесторов в фонд восстановления Украины из-за неопределенности Трампа
Фото: agropolit
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Американская компания BlackRock прекратила поиск инвесторов для многомиллиардного фонда восстановления Украины из-за неопределенности относительно будущей политики США после победы Дональда Трампа на президентских выборах, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Фонд, который планировали представить на Конференции по восстановлению Украины 10-11 июля в Риме, должен был получить начальную поддержку от организаций, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши. Однако в январе 2025 года BlackRock приостановила переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне политической нестабильности и изменения позиции США по Украине.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал немедленно завершить войну в Украине, организовав переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным. После инаугурации Трамп высказывал противоречивые предложения относительно дальнейших действий и намекал на возможное сокращение военной помощи Украине. В декабре 2024 года правительство США не было среди спонсоров фонда.

По словам вице-председателя BlackRock Филиппа Гильдебранда, фонд развития Украины должен был привлечь не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов. Это могло бы обеспечить финансирование реконструкции Украины на сумму не менее 15 миллиардов долларов. Всемирный банк оценивает общую потребность в восстановлении Украины после российского вторжения в более 500 миллиардов долларов.

Представитель BlackRock заявил, что компания завершила свою бесплатную консультационную работу над фондом в 2024 году и пока не ведет активных переговоров с правительством Украины. «Единственные разговоры, которые влияют на наше принятие решений, - это разговоры с нашими клиентами», - добавил он.

Франция работает над созданием альтернативного фонда, который заменит инициативу BlackRock, но, по словам источников, его эффективность без поддержки США остается под вопросом. Представители премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Министерства иностранных дел Италии не прокомментировали ситуацию.

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