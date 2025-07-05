BlackRock призупинила залучення інвесторів до фонду відновлення України через невизначеність Трампа

Фонд розвитку України мав зібрати щонайменше $500 млн для України від країн, банків розвитку та грантодавців та $2 млрд від приватних інвесторів.

Фото: agropolit

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська компанія BlackRock припинила пошук інвесторів для багатомільярдного фонду відновлення України через невизначеність щодо майбутньої політики США після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Фонд, який планували презентувати на Конференції з відновлення України 10–11 липня в Римі, мав отримати початкову підтримку від організацій, підтримуваних урядами Німеччини, Італії та Польщі. Проте в січні 2025 року BlackRock призупинила переговори з інституційними інвесторами через брак інтересу на тлі політичної нестабільності та зміни позиції США щодо України.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв негайно завершити війну в Україні, організувавши переговори між президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Після інавгурації Трамп висловлював суперечливі пропозиції щодо подальших дій і натякав на можливе скорочення військової допомоги Україні. У грудні 2024 року уряд США не був серед спонсорів фонду.

За словами віце-голови BlackRock Філіппа Гільдебранда, фонд розвитку України мав залучити щонайменше 500 мільйонів доларів від країн, банків розвитку та грантодавців, а також 2 мільярди доларів від приватних інвесторів. Це могло б забезпечити фінансування реконструкції України на суму щонайменше 15 мільярдів доларів. Світовий банк оцінює загальну потребу у відновленні України після російського вторгнення у понад 500 мільярдів доларів.

Речник BlackRock заявив, що компанія завершила свою безоплатну консультаційну роботу над фондом у 2024 році й наразі не веде активних переговорів із урядом України. «Єдині розмови, які впливають на наше прийняття рішень, – це розмови з нашими клієнтами», – додав він.

Франція працює над створенням альтернативного фонду, який замінить ініціативу BlackRock, але, за словами джерел, його ефективність без підтримки США залишається під питанням. Речники прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні та Міністерства закордонних справ Італії не прокоментували ситуацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.