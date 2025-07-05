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Фіктивна інвалідність за 4500$ – на Житомирщині викрили корупційну схему в МСЕК

13:02, 5 липня 2025
Четверо фігурантів схеми з інвалідністю отримали підозру.
Фіктивна інвалідність за 4500$ – на Житомирщині викрили корупційну схему в МСЕК
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Житомирська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам схеми незаконного отримання статусу особи з інвалідністю через підкуп членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), повідомила пресслужба відомства.

Трьом підозрюваним інкримінують надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України), а одному — одержання хабаря та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними досудового розслідування, група осіб за грошову винагороду намагалася оформити фіктивну інвалідність. 69-річний посередник залучив 63-річну лікарку, яка мала зв’язки в МСЕК. Вона передала лікарю-невропатологу 100 доларів США за внесення неправдивих даних до акта огляду. На основі цих документів заявнику встановили ІІІ групу інвалідності, але в червні 2025 року спеціальна експертна група скасувала це рішення через відсутність обґрунтувань.

Посередник отримав 4500 доларів США за «вирішення питання» під контролем правоохоронців. Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ще двом — особисте зобов’язання.

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хабар МСЕК інвалідність

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