На Майорці перед вильотом загорівся літак – є постраждалі

У літаку Ryanair на Майорці постраждали 18 осіб.

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В аеропорту Сон Сан-Хуан на Майорці (Іспанія) спалахнула пожежа в літаку авіакомпанії Ryanair, який перебував на злітно-посадковій смузі, повідомило агентство Aviation A2Z.

Інцидент стався невдовзі після півночі, коли рейс Ryanair (FR) готувався до вильоту з Пальма-де-Майорка (PMI). Бригади екстреної допомоги швидко відреагували, оскільки пасажири в паніці покинули літак.

На місце події оперативно прибули чотири карети швидкої допомоги. Унаслідок пожежі постраждали 18 осіб, більшість із яких отримали легкі травми. Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарень Пальми для надання медичної допомоги.

Причина займання наразі залишається невідомою, триває розслідування.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

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