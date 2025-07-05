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Помер актор Джуліан Мак-Магон – зірка «Усі жінки – відьми» і «Фантастичної четвірки»

12:26, 5 липня 2025
У США у віці 56 років помер австралійський актор Джуліан Мак-Магон.
Помер актор Джуліан Мак-Магон – зірка «Усі жінки – відьми» і «Фантастичної четвірки»
Фото: Deadline
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Австралійський актор Джуліан Мак-Магон, відомий за ролями в серіалах «Усі жінки — відьми», «Частини тіла» та фільмах «Фантастична четвірка», помер у віці 56 років у Клірвотері, штат Флорида, 2 липня 2025 року після боротьби з раком, повідомляє BBC з посиланням на заяву дружини актора Келлі Мак-Магон.

Кар’єра Мак-Магона розпочалася в Австралії з ролі в популярному серіалі «Додому і в дорогу», після чого він здобув міжнародну популярність завдяки ролі демона Коула Тернера в серіалі «Усі жінки — відьми» (2000–2003). Справжнім проривом стала роль пластичного хірурга Крістіана Троя в серіалі «Частини тіла» (2003–2010), яка принесла йому номінацію на премію «Золотий глобус». На великому екрані актор запам’ятався як лиходій Доктор Дум у фільмах «Фантастична четвірка» (2005) та «Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера» (2007).

Останньою роллю Мак-Магона стала роль прем’єр-міністра Австралії в серіалі Netflix «Резиденція» (2025), що стало символічним відображенням його походження – він був сином Вільяма Мак-Магона, прем’єр-міністра Австралії у 1971–1972 роках. Актор також знімався у серіалі «ФБР: Найбільш розшукувані» (2020–2022), де зіграв агента Джесса Лакруа.

Мак-Магон був одружений тричі, зокрема з австралійською співачкою Данні Міноуг у 1994–1995 роках. У нього залишилася дружина Келлі Мак-Магон та донька Медісон від другого шлюбу з акторкою Брук Бернс.

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