Умер актер Джулиан Мак-Магон – звезда «Все женщины – ведьмы» и «Фантастической четверки»

В США в возрасте 56 лет умер австралийский актер Джулиан Мак-Магон.

Фото: Deadline

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Австралийский актер Джулиан Мак-Магон, известный по ролям в сериалах «Все женщины - ведьмы», «Части тела» и фильмах «Фантастическая четверка», умер в возрасте 56 лет в Клируотере, штат Флорида, 2 июля 2025 года после борьбы с раком, сообщает BBC со ссылкой на заявление жены актера Келли Мак-Магон.

Карьера Мак-Магона началась в Австралии с роли в популярном сериале «Домой и в дорогу», после чего он получил международную известность благодаря роли демона Коула Тернера в сериале «Все женщины - ведьмы» (2000-2003). Настоящим прорывом стала роль пластического хирурга Кристиана Троя в сериале «Части тела» (2003-2010), которая принесла ему номинацию на премию «Золотой глобус». На большом экране актер запомнился как злодей Доктор Дум в фильмах «Фантастическая четверка» (2005) и "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера" (2007).

Последней ролью Мак-Магона стала роль премьер-министра Австралии в сериале Netflix «Резиденция» (2025), что стало символическим отражением его происхождения - он был сыном Уильяма Мак-Магона, премьер-министра Австралии в 1971-1972 годах. Актер также снимался в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые" (2020-2022), где сыграл агента Джесса Лакруа.

Мак-Магон был женат трижды, в том числе на австралийской певице Данни Миноуг в 1994-1995 годах. У него осталась жена Келли Мак-Магон и дочь Мэдисон от второго брака с актрисой Брук Бернс.

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