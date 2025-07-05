В Кривом Роге умер избитый 4-летний мальчик – будут судить мать и отчима

Мать и отчима подозревают в смерти 4-летнего мальчика.

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Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры лично осуществляет процессуальное руководство по делу о гибели 4-летнего мальчика, сообщила пресс-служба прокуратуры. Матери ребенка и ее сожителю предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

По данным следствия, ребенку нанесли многочисленные удары по различным частям тела, от которых мальчик скончался. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводит Криворожское районное управление полиции ГУНП в Днепропетровской области под руководством группы прокуроров во главе с руководителем областной прокуратуры, в соответствии с поручением Генерального прокурора. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого насильственного преступления против малолетнего ребенка.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

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