Псевдоналоговики требуют деньги «на армию» – ГНС предупреждает о мошенничестве

Мошенники рассылают фейковые письма от имени ГНС с вымогательством средств на ВСУ.

Фото: tax.gov.ua

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Государственная налоговая служба Украины предупредила о новой волне мошеннических схем, направленных на вымогательство средств у предпринимателей под видом сбора на нужды Вооруженных Сил Украины, сообщила пресс-служба ГНС.

В регионах участились случаи, когда субъекты хозяйствования получают фейковые письма, звонки и сообщения, которые якобы направляются от имени ГНС с просьбой перечислить «финансовую помощь» для армии. Налоговая служба подчеркивает, что ни ГНС, ни ее территориальные органы не проводят сборов средств и не присылают подобных обращений.

Цель мошенников - не только обмануть бизнес, но и подорвать доверие к налоговой службе и настоящим волонтерским инициативам. ГНС призывает граждан быть бдительными и рекомендует:

- не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях;

- немедленно сообщать в правоохранительные органы о таких случаях;

- обращаться в ГНС через официальные каналы для проверки информации.

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