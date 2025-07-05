Псевдоподатківці вимагають гроші «на армію» – ДПС попереджає про шахрайство

Шахраї розсилають фейкові листи від імені ДПС із вимаганням коштів на ЗСУ.

Фото: tax.gov.ua

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Державна податкова служба України попередила про нову хвилю шахрайських схем, спрямованих на вимагання коштів у підприємців під виглядом збору на потреби Збройних Сил України, повідомила пресслужба ДПС.

У регіонах почастішали випадки, коли суб’єкти господарювання отримують фейкові листи, дзвінки та повідомлення, які нібито надсилаються від імені ДПС із проханням перерахувати «фінансову допомогу» для армії. Податкова служба наголошує, що ані ДПС, ані її територіальні органи не проводять зборів коштів і не надсилають подібних звернень.

Мета шахраїв – не лише обманути бізнес, а й підірвати довіру до податкової служби та справжніх волонтерських ініціатив. ДПС закликає громадян бути пильними та рекомендує:

не переходити за посиланнями у підозрілих повідомленнях;

негайно повідомляти правоохоронні органи про такі випадки;

звертатися до ДПС через офіційні канали для перевірки інформації.

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