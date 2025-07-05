У Кривому Розі помер побитий 4-річний хлопчик – судитимуть матір та вітчима

Матір і вітчима підозрюють у смерті 4-річного хлопчика.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури особисто здійснює процесуальне керівництво у справі про загибель 4-річного хлопчика, повідомила пресслужба прокуратури. Матері дитини та її співмешканцю висунуто підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть).

За даними слідства, дитині завдали численних ударів по різних частинах тіла, від яких хлопчик помер. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить Криворізьке районне управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області під керівництвом групи прокурорів на чолі з керівником обласної прокуратури, відповідно до доручення Генерального прокурора. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини цього насильницького злочину проти малолітньої дитини.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.