На Майорке перед вылетом загорелся самолет – есть пострадавшие

В самолете Ryanair на Майорке пострадали 18 человек.

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В аэропорту Сон Сан-Хуан на Майорке (Испания) вспыхнул пожар в самолете авиакомпании Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе, сообщило агентство Aviation A2Z.

Инцидент произошел вскоре после полуночи, когда рейс Ryanair (FR) готовился к вылету из Пальма-де-Майорка (PMI). Бригады экстренной помощи быстро отреагировали, поскольку пассажиры в панике покинули самолет.

На место происшествия оперативно прибыли четыре кареты скорой помощи. В результате пожара пострадали 18 человек, большинство из которых получили легкие травмы. Шестерых пострадавших госпитализировали в больницы Пальмы для оказания медицинской помощи.

Причина возгорания пока остается неизвестной, продолжается расследование.

Un incendio en un avión de Ryanair en el aeropuerto de Palma provoca varios heridos.https://t.co/a9vOJyrJTc pic.twitter.com/dyiaQqfBUi — Niporwifi © (@niporwifi) July 5, 2025

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