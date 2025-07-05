Фиктивная инвалидность за 4500$ – на Житомирщине разоблачили коррупционную схему в МСЭК

Четверо фигурантов схемы с инвалидностью получили подозрение.

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Житомирская областная прокуратура сообщила о подозрении четырем участникам схемы незаконного получения статуса лица с инвалидностью через подкуп членов медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), сообщила пресс-служба ведомства.

Трем подозреваемым инкриминируют предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины), а одному - получение взятки и внесение ложных сведений в официальные документы (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным досудебного расследования, группа лиц за денежное вознаграждение пыталась оформить фиктивную инвалидность. 69-летний посредник привлек 63-летнюю врача, которая имела связи в МСЭК. Она передала врачу-невропатологу 100 долларов США за внесение ложных данных в акт осмотра. На основе этих документов заявителю установили III группу инвалидности, но в июне 2025 года специальная экспертная группа отменила это решение из-за отсутствия обоснований.

Посредник получил 4500 долларов США за «решение вопроса» под контролем правоохранителей. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, еще двум - личное обязательство.

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