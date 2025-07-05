Росія атакувала понад 1600 медичних об’єктів в Україні – Віктор Ляшко

230 корпусів лікарень знищено безповоротно.

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Російські війська здійснили понад 1600 атак на об’єкти охорони здоров’я в Україні, з яких 230 корпусів медичних закладів зруйновано настільки, що їх неможливо відновити, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в телеефірі.

«Ми маємо вже понад 1600 атак на об'єкти охорони здоров'я. Об'єктом ми називаємо один корпус лікарні, не юридичну особу. 230 об'єктів так зруйновані, що ми їх вже не відновимо. Потрібне нове будівництво. І це тільки те, що підконтрольне зараз уряду України. Що на окупованих території, ми поки що не володіємо», – зазначив Ляшко.

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