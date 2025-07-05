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На Полтавщине разоблачили двух женщин, которые сливали локации ТЦК

14:14, 5 июля 2025
В Лубнах разоблачили двух администраторов Viber-сообщества, которые публиковали локации проведения мобилизационных мероприятий.
На Полтавщине разоблачили двух женщин, которые сливали локации ТЦК
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Полтавская областная прокуратура сообщила о прекращении деятельности двух жительниц города Лубны, которые в Viber-сообществе распространяли информацию о местах пребывания работников Лубенских районных ТЦК и СП, а также отдела полиции, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, осенью 2024 года две женщины создали и администрировали Viber-сообщество, где публиковали сведения о локациях проведения мобилизационных мероприятий. Они лично фиксировали эти места на свои телефоны и делились информацией в мессенджере, предоставляя доступ другим пользователям для распространения подобного контента. Эти данные использовались лицами, которые пытались избежать призыва.

Правоохранители пресекли противоправную деятельность в апреле 2025 года. Действия женщин квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Одна из администраторов уже привлечена к уголовной ответственности, а судебное разбирательство в отношении другой продолжается.

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