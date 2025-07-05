В Хмельницкой области мужчина получал пенсию за умершего — он осужден за мошенничество

Мужчина подделал доверенность от имени умершего знакомого и в течение полугода незаконно получал его пенсию, завладев почти 37 тысячами гривен.

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В Хмельницкой области мужчину, который получал пенсию за умершего, осудили за мошенничество. Об этом сообщает областная прокуратура.

По публичному обвинению Окружной прокуратуры города Хмельницкий в суде была доказана вина 63-летнего хмельничанина по фактам мошенничества, подделки официального документа и его использования (ч. 1 ст. 190, ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет пробационного надзора.

Мужчина похоронил своего знакомого, который умер в больнице.

Однако органы регистрации актов гражданского состояния о смерти он не уведомил, а подделал доверенность от имени умершего и получал за него пенсию.

С сентября прошлого года по февраль этого года таким образом он завладел почти 37 тысячами гривен.

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