Засеял чужую землю соей: жителя Прикарпатья будут судить за самовольные занятия земельного участка

Мужчина без правоустанавливающих документов самовольно занял более 4,7 га земли общины и нанес ущерб более чем на 269 тысяч гривен.

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В Ивано-Франковской области будут судить мужчину за самовольное занятие земельного участка площадью более 4,7 га. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в апреле 2025 года обвиняемый умышленно, из корыстных побуждений, без каких-либо правоустанавливающих документов самовольно занял земельный участок площадью 4,7 га. Речь идет об участке, который относится к землям запаса Городенковской городской территориальной громады.

Мужчина использовал указанный участок для посева сельскохозяйственной культуры — сои.

В результате незаконного использования участка громаде нанесен материальный ущерб на сумму более 269 000 гривен. В ходе досудебного расследования он освободил участок.

Обвинительный акт будет рассматривать Городенковский районный суд.

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