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У Львові викрили схему сприяння дезертирству – трьом чоловікам повідомлено про підозру

16:04, 5 липня 2025
За 7 тисяч рівняни допомагали військовим тікати від військової служби.
У Львові викрили схему сприяння дезертирству – трьом чоловікам повідомлено про підозру
Фото: Львівська обласна прокуратура
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Прокуратура повідомила про підозру трьом мешканцям Рівного за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України), повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему, спрямовану на сприяння самовільному залишенню військовослужбовцями їхніх частин під час воєнного стану. За грошову винагороду, яка становила від 7 тисяч доларів США за особу, вони допомагали військовим тікати з місць несення служби. Фігуранти забирали «клієнтів» на автомобілі за наданими геолокаційними даними та доставляли їх додому для переховування.

Крім того, підозрювані організовували фіктивне лікування у медичних закладах, забезпечуючи видачу підроблених документів про нібито наявні захворювання, що дозволяло ухилятися від військової служби. Слідство задокументувало понад 40 епізодів такої діяльності, до якої були залучені лікарі та особи начальницького складу військових частин.

Усіх трьох підозрюваних затримано відповідно до ст. 615 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми осіб.

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