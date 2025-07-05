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У Запоріжжі судитимуть експравоохоронця, який застрелив колегу та намагався видати злочин за самогубство

16:22, 5 липня 2025
Екс-правоохоронець із Запоріжжя постане перед судом за вбивство колеги та спробу приховати злочин.
У Запоріжжі судитимуть експравоохоронця, який застрелив колегу та намагався видати злочин за самогубство
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу в Запоріжжі та намагався видати злочин за самогубство чи нещасний випадок, повідомила пресслужба ДБР. Обвинувальний акт передано до суду.

За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному правоохоронному органі та разом орендували квартиру в Запоріжжі після переїзду з Пологівського району через війну. 16 лютого 2025 року між ними виник конфлікт, під час якого один із правоохоронців застрелив іншого з табельної зброї. Лише ввечері того дня підозрюваний зателефонував на лінію «102», стверджуючи, що його колега нібито вчинив самогубство.

Щоб приховати злочин, чоловік використав телефон загиблого, переміщався містом, імітуючи його активність, ретельно прибрав квартиру, знищивши сліди за допомогою професійних навичок, і спочатку намагався сховати тіло, загорнувши його в килим. Згодом він змінив план і спробував інсценувати самогубство.

Докази, зібрані ДБР, результати експертиз, допити на поліграфі та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного. Його затримали на місці спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підозрюваного звільнили з правоохоронного органу.

Екс-правоохоронцю інкримінують умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК України, що передбачає до 15 років позбавлення волі.

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поліція вбивство Запоріжжя ДБР

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