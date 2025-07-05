Практика судів
  1. В Україні

В Україні вдвічі підвищать мінімальну зарплату будівельникам

16:40, 5 липня 2025
Будівельникам гарантували мінімум 12 тисяч гривень.
В Україні вдвічі підвищать мінімальну зарплату будівельникам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бородянці підписано нову Галузеву угоду між Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та Міністерством розвитку громад і територій, яка передбачає підвищення мінімальної зарплати будівельників удвічі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Документ, що діятиме у 2025–2027 роках, є обов’язковим для підприємств, установ і організацій у сфері будівництва та виробництва будматеріалів. На його основі мають бути укладені або оновлені колективні договори. Згідно з угодою, мінімальна тарифна ставка для працівників становить 401% прожиткового мінімуму, тобто 12 142 гривні, порівняно з попереднім рівнем у 231% (6995 гривень).

Угода також регулює питання безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробництва, правового захисту працівників, легалізації зайнятості, професійного навчання та контролю за виконанням договірних зобов’язань. У розробці документа брали участь представники міністерства, профспілок, підрядників, виробників будматеріалів, галузевих об’єднань, експерти та науковці.

«Будівельна галузь сьогодні є однією з ключових у процесі відновлення. Вона визначає темпи, масштаби і якість робіт, які відбуваються по всій країні. І сьогодні важливо закладати не лише інфраструктурну основу, а й справедливі правила для тих, хто працює на майданчиках», – зазначив Кулеба. Він підкреслив символічність підписання угоди в Бородянці, яка стала прикладом незламності та відбудови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата будівництво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прожитковий мінімум для суддів залишиться «замороженим» – Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Для розрахунку окладів суддів залишиться все той же «заморожений» прожитковий мінімум в 2102 грн, а фінансування судів збільшувати не планують – бюджетна декларація на 2026-2028 роки

НАЗК представить зміни у перевірці декларацій, а Держфінмоніторинг чекає незалежний огляд – Меморандум з МВФ

Також Кабмін ухвалить зміни до постанови про закупівлі в умовах воєнного стану, які вимагатимуть публікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Заява обвинуваченого про вчинення ним злочину є позасудовими показаннями і не може бути визнана допустимим доказом – Верховний Суд

У касаційній скарзі до Верховного Суду адвокат вказав про недопустимість заяви обвинуваченого про вчинення ним злочину, яка також надана ним за відсутності захисника.

Висновки спеціаліста не є джерелом доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що за змістом статті 84 КПК процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні щодо злочинів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Земельні ділянки у межах прикордонної смуги належать до земель оборони і можуть перебувати лише у державній власності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у питанні про те, чи розміщення частин земельних ділянок в межах прикордонної смуги автоматично відносить їх до земель оборони самим фактом такого розміщення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе
    Іванна Климпуш-Цинцадзе
    голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
  • Маргарита Цховребова
    Маргарита Цховребова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Собина
    Ольга Собина
    суддя Сумського апеляційного суду