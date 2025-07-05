В Україні вдвічі підвищать мінімальну зарплату будівельникам

Будівельникам гарантували мінімум 12 тисяч гривень.

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У Бородянці підписано нову Галузеву угоду між Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України та Міністерством розвитку громад і територій, яка передбачає підвищення мінімальної зарплати будівельників удвічі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Документ, що діятиме у 2025–2027 роках, є обов’язковим для підприємств, установ і організацій у сфері будівництва та виробництва будматеріалів. На його основі мають бути укладені або оновлені колективні договори. Згідно з угодою, мінімальна тарифна ставка для працівників становить 401% прожиткового мінімуму, тобто 12 142 гривні, порівняно з попереднім рівнем у 231% (6995 гривень).

Угода також регулює питання безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробництва, правового захисту працівників, легалізації зайнятості, професійного навчання та контролю за виконанням договірних зобов’язань. У розробці документа брали участь представники міністерства, профспілок, підрядників, виробників будматеріалів, галузевих об’єднань, експерти та науковці.

«Будівельна галузь сьогодні є однією з ключових у процесі відновлення. Вона визначає темпи, масштаби і якість робіт, які відбуваються по всій країні. І сьогодні важливо закладати не лише інфраструктурну основу, а й справедливі правила для тих, хто працює на майданчиках», – зазначив Кулеба. Він підкреслив символічність підписання угоди в Бородянці, яка стала прикладом незламності та відбудови.

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