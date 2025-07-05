В Париже впервые за более чем 100 лет разрешили купаться в Сене

Люди смогли впервые поплавать в реке с 1923 года.

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5 июля река Сена в Париже вновь открылась для купания впервые с 1923 года. Об этом сообщает France24.

Уже с самого утра — до официального открытия в 8:00 — десятки желающих собрались у зоны для купания Bras Marie в центре города. Люди разного возраста в плавательных шапочках и с очками с нетерпением ждали возможности погрузиться в воду.

«Думала, будет ледяная вода, но на самом деле всё отлично», — рассказала 51-летняя Карин, санитарка из пригорода Парижа, которая одной из первых прыгнула в Сену.

Этим летом в Париже будут работать три зоны для купания, в том числе одна совсем рядом с Эйфелевой башней. Каждая локация оборудована раздевалками, душевыми и пляжной мебелью, вмещает от 150 до 300 человек и работает под присмотром спасателей в жёлтых футболках.

Открытие Сены для купания стало возможным благодаря Олимпиаде 2024 года в Париже — именно для соревнований пловцов и триатлонистов воду специально очистили.

Президент Франции Эммануэль Макрон также прокомментировал событие: «Один из моих предшественников, Жак Ширак, ещё в 1988 году мечтал вернуть купание в Сену. Сегодня мы воплотили эту мечту благодаря совместным усилиям. Это — гордость для Франции».

Власти Парижа утверждают, что качество воды сейчас — «исключительное». Как отметил префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом, уровень бактерий E.coli и энтерококков значительно ниже установленных норм — в отдельных случаях в 10–25 раз.

Однако чиновники подчёркивают: Сена — это не бассейн. Её средняя глубина составляет 3,5 метра, течение сильное, движение лодок активное. Чтобы обезопасить людей, введён тест на умение плавать перед самостоятельным допуском к воде. Тем, кто нарушит правила и заплывёт в запрещённые зоны, грозит штраф.

Также предусмотрен ежедневный мониторинг качества воды. В случае дождей купание будет запрещено, поскольку старая канализационная система Парижа в такую погоду может сбрасывать дождевые и сточные воды в реку.

Зоны для купания в Сене будут работать ежедневно до 31 августа при условии благоприятной погоды. Вход для всех желающих — бесплатный.

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